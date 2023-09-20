Хакеры заражают устройства Android с помощью клонов приложения YouTube — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хакеры заражают устройства Android с помощью клонов приложения YouTube

Фондовый рынок
28
Хакерская группа APT36, также известная как Transparent Tribe, использовала по меньшей мере три приложения для Android, имитирующих YouTube, чтобы заражать устройства своим трояном удаленного доступа (RAT) CapraRAT.
После установки вредоносного ПО на устройстве жертвы оно может собирать данные, записывать аудио и видео или получать доступ к конфиденциальной информации, по сути, работая как инструмент шпионского программного обеспечения.
APT36 — это пакистанский угрожающий актор, известный тем, что использует вредоносные или дополненные приложения Android для атак на индийские оборонные и государственные учреждения, занимающиеся делами региона Кашмир, и правозащитников в Пакистане.
Эта последняя кампания была замечена SentinelLabs, которая предупреждает людей и организации, связанные с военными или дипломатией в Индии и Пакистане, быть очень осторожными по отношению к программам YouTube для Android, размещенным на сторонних сайтах. Вредоносные APK-файлы распространяются вне Google Play, официального магазина приложений Android, поэтому жертвы, скорее всего, спровоцированы социальной инженерией, чтобы загрузить и установить их.
APK-файлы были загружены на VirusTotal в апреле, июле и августе 2023 года, причем два из них назывались «YouTube», а один — «Piya Sharma», связанный с каналом персонажа, который, вероятно, использовался в тактике, основанной на любви.
При установке программы вредоносного ПО запрашивают многочисленные рискованные разрешения, некоторые из которых жертва может без подозрения воспринимать программу потоковой передачи медиа, например YouTube.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.