Хакеры взломали крупный «криптомост»: украдено $100 млн — Finance.ua

Хакеры взломали крупный «криптомост»: украдено $100 млн Сегодня 16:44 — Финтех и Карты

Неизвестный хакер взломал проект Horizon, работающий на блокчейн-платформе Harmony. В результате злоумышленник вывел виртуальных валют в эквиваленте свыше $100 млн, что делает эту кражу одной из крупнейших за последние недели.

В своем Twitter команда Harmony сообщила , что действия злоумышленника были обнаружены 23 июня. Известно, что благодаря эксплойту — вредоносному фрагменту кода, который использует программные уязвимости — были выведены монеты wETH, wBTC, BUSD, USDC, USDT и другие.

Horizon — это кроссчейн-мост. Подобные приложения позволяют перемещать токены различных стандартов и технологий, в данном случае — между Harmony и сетями Ethereum, Binance Chain и Bitcoin.

Его разработчики уже обратились за помощью в правоохранительные органы. В результате к расследованию подключилось ФБР и компании, занимающиеся кибербезопасностью.

«Мы начали работу с национальными властями и криминалистами для установления виновного и возвращения украденных средств», — говорится в микроблоге компании. Сразу после обнаружения случившегося работа кросчейн-моста была остановлена, о чем уведомили криптобиржи-партнеры.

На данный момент известно, что взломщик вывел монеты через 11 транзакций, после чего обменял их на ETH на одной из децентрализованных бирж. Полученный «эфир» он перевел на свой кошелек.

Позже представители криптоаудиторской платформы Certik определили, что хакер заполучил контроль над мультисиг-кошельком Horizon. Эта технология повышает уровень безопасности и представляет собой несколько разных кодов, которые предоставляют доступ к зашифрованной информации только вместе.

На фона случившегося курс нативного токена Harmony ONE упал более чем на 12%. Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 25 июня его курс составляет $0,02491.

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Обозреватель По материалам:

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