Хакеры взломали блокчейн-игру Neopets — украдены данные 69 миллионов пользователей 26.07.2022, 02:39 — Финтех и Карты

Компания Neopets, занимающаяся разработкой одной из первых игр, связанных с владением виртуальными домашними животными, заявила, что расследует утечку данных клиентов и рекомендовала пользователям изменить свои пароли.

Как сообщает Bleeping Computer, в результате взлома была украдена информация о более чем 69 миллионах пользователей. Источник также сообщил, что хакер, известный как TarTarX, начал предлагать на хакерском форуме исходный код и базу данных веб-сайта Neopets.com по цене четырех биткоинов.

Согласно данным Similarweb, сайт Neopets посещают более 4,6 миллиона человек в месяц. В начале 2000-х годов игру посещало 92 миллиона.

Запущенный в 1999 году Neopets стал для многих геймеров первым опытом знакомства с социальной сетью с собственной экономикой и территорией, предшествовавшей росту крупных сайтов социальных сетей, таких как Facebook.

cryptomisto По материалам:

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