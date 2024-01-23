Хакерская атака на Львов: подачу тепла возобновили, горячую воду — частично Сегодня 17:31

Во Львове полностью возобновили подачу тепла после сбоя в результате хакерской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Андрея Садового.

«На Сыхове возобновили подачу тепла. Подача горячей воды возобновлена ​​на 30%», — пояснил мэр города.

По словам Садового, сегодня ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения «Львовтеплоэнерго», из-за чего часть жителей Сыхова осталась без тепла и горячей воды.

«Есть подозрение на внешнее вмешательство в систему работы предприятия, сейчас эта информация проверяется», — сообщил Садовый.

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