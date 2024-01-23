Хакерская атака на Львов: подачу тепла возобновили, горячую воду — частично — Finance.ua
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Хакерская атака на Львов: подачу тепла возобновили, горячую воду — частично

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Во Львове полностью возобновили подачу тепла после сбоя в результате хакерской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Андрея Садового.
«На Сыхове возобновили подачу тепла. Подача горячей воды возобновлена ​​на 30%», — пояснил мэр города.
По словам Садового, сегодня ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения «Львовтеплоэнерго», из-за чего часть жителей Сыхова осталась без тепла и горячей воды.
«Есть подозрение на внешнее вмешательство в систему работы предприятия, сейчас эта информация проверяется», — сообщил Садовый.
По материалам:
РБК-Україна
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