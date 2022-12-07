H&M закрыл свой последний магазин в россии — Finance.ua

H&M закрыл свой последний магазин в россии Сегодня 11:17 — Фондовый рынок

H&M закрыл свой последний магазин в россии

Шведский ритейлер H&M, объявивший ранее о планах завершить деятельность в россии, закрыл все магазины сети в стране.

Об этом сообщает ТАСС в Телеграме со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в целом в россии насчитывалось около 150 магазинов бренда.

В начале марта компания сообщила, что приостанавливает продажи своей продукции в россии из-за ее вторжения в Украину. Позже бренд объявил о решении окончательно покинуть российский рынок.

В середине ноября товары H&M начал продавать российский маркетплейс Ozon.

На месте магазинов H&M в россии откроются торговые точки местных и турецких брендов, включая Zarina, Befree, Koton и «Снежная королева».

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Укрінформ По материалам:

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