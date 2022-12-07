H&M закрыл свой последний магазин в россии — Finance.ua

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H&M закрыл свой последний магазин в россии

Фондовый рынок
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H&M закрыл свой последний магазин в россии
H&M закрыл свой последний магазин в россии
Шведский ритейлер H&M, объявивший ранее о планах завершить деятельность в россии, закрыл все магазины сети в стране.
Об этом сообщает ТАСС в Телеграме со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что в целом в россии насчитывалось около 150 магазинов бренда.
В начале марта компания сообщила, что приостанавливает продажи своей продукции в россии из-за ее вторжения в Украину. Позже бренд объявил о решении окончательно покинуть российский рынок.
В середине ноября товары H&M начал продавать российский маркетплейс Ozon.
На месте магазинов H&M в россии откроются торговые точки местных и турецких брендов, включая Zarina, Befree, Koton и «Снежная королева».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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