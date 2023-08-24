H&M объявила дату возобновления работы в Украине — Finance.ua

H&M объявила дату возобновления работы в Украине Сегодня 12:17 — Казна и Политика

H&M объявила дату возобновления работы в Украине

Шведский ретейлер H&M планирует начать поэтапное возобновление своей деятельности в Украине с ноября 2023 года.

Эта информация опубликована на официальном сайте компании.

Согласно релизу «компания поддерживает тесный диалог с партнерами и правительством и планирует последовательно возобновить работу большинства своих магазинов в Украине начиная с ноября 2023 года».

Отмечается, что уже сейчас проводится подготовка к открытию большинства магазинов, где это возможно. Вместе с тем, безопасность работников остается на первом месте.

H&M также планирует активно участвовать в программах помощи и восстановления, сотрудничать с местными организациями и содействовать процессу восстановления в Украине.

Справка Finance.ua:

H&M является вторым по размеру розничным сетевым брендом в Европе, специализируется на одежде;

шведская компания H&M открыла свой первый магазин в Украине еще в 2018 году;



сеть H&M насчитывала восемь магазинов: пять в Киеве, а также по одному в Одессе, Харькове и Львове;



с 24 февраля 2022 года H&M Group временно приостановила деятельность своих магазинов в Украине.



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