Григорий Козловский: положительные эмоции способствуют реабилитации наших защитников — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Григорий Козловский: положительные эмоции способствуют реабилитации наших защитников Вчера 14:38 — Личные финансы

Григорий Козловский - львовский меценат и бизнесмен

Современное реабилитационное отделение получил Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. Палаты обмеблированы, и каждая имеет патриотический рисунок. Капитальный ремонт продолжался с мая и производился на средства меценатов из Польши, Австрии и, конечно, из Украины.

Семья Григория Козловского, например, финансово помогла обновить одну из палат, сделав ее уникальной. В современной палате есть тематический мурал на футбольную тематику и с аббревиатурой футбольного клуба «Рух». «Так сложилось, что эта палата наиболее функциональна, больше всего наполнена инвентарем — здесь есть и кондиционирование, и очистка воздуха, и совершенно новая мебель. Мы очень благодарим семью господина Козловского и всех-всех доноров, которые у нас есть», — сообщила глава Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк.

Григорий Козловский , известный львовский бизнесмен и меценат, почетный президент ФК «Рух», заявил, что его семья «всегда отзывается на инициативы, которые помогают приблизить нашу величайшую Победу, ускорят ее и поспособствуют изгнанию орков с нашей земли».

Помощь нашим больницам и госпиталям — один из приоритетов

«Помощь нашим больницам и госпиталям — один из приоритетов. Когда нужно поддержать наших защитников и защитниц, наша семья не задумывается ни на миг, и мы будем продолжать это делать, поскольку это очень полезное и нужное дело. Мы сознательно наполнили эту палату еще и спортивной тематикой, в частности, футбольные муралы на стенах должны вдохновлять людей на позитивное и жизнеутверждающее настроение, таким образом пытаемся зарядить наших защитников и защитниц оптимизмом», - особо подчеркнул Григорий Козловский.

Чтобы помочь самой быстрой реабилитации раненых футбольный клуб «Рух» планирует организовать турнир для защитников и защитниц. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий поблагодарила футбольный клуб за помощь. По его словам, «общими усилиями мы не только будем давать бой на футбольном поле, но и давать бой на фронте, давать бой тем вещам, которые не сделали до этого».

Для местных властей реабилитационный центр был приоритетом. Теперь он может принять одновременно 50 пострадавших воинов.

«Восстановлено около 700 квадратных метров реабилитационного отделения на базе нашего госпиталя. Теперь наши пациенты, защитники, нуждающиеся в высококвалифицированном лечении, будут находиться в действительно хороших условиях, и это так же на 100 процентов помогает более быстрому выздоровлению. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники поправлялись как можно скорее и возвращались к нормальной жизни», — сообщил директор Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы Максим Прикупенко.

На этом проект не останавливается

Впрочем, на этом проект не останавливается. Продолжится работа над тем, чтобы вскоре открыть на Львовщине современный центр, где наши военные и гражданские могли бы получать весь спектр необходимой помощи, особенно в период войны и после нашей победы — психореабилитацию, пластическую хирургию, помощь во время ожоговых травм, протезирование. Как отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий «наша задача — оказывать качественные медицинские услуги».

Kozlovskyy По материалам:

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