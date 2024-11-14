Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад

123
Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад
Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад
Правительство Украины будет наращивать политику социально-экономического выравнивания и акцентировать внимание на создании равных условий для громад.
Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».
Он обратил внимание, что в Украине в начале 2024 года насчитывалось более 280 тыс. разрушенных объектов, а в настоящее время их количество превысило 320 тыс.
«Это за год так изменилась наша картина с разрушением. Логично, что абсолютное большинство прироста приходится на прифронтовые территории. Наша задача распределять ресурсы таким образом, чтобы во время войны и после нашей победы больше ресурсов получали те регионы, которые в них нуждаются», — сказал он.
Кулеба напомнил, что бизнес в прифронтовых областях в крайне сложной ситуации, поэтому говорить о предоставлении кредитов для предприятий, работающих в 20−30 км от линии столкновения, крайне сложно. Правительство рассматривает перспективу расширения грантовых программ для них.
Кроме того, при формировании государственного бюджета на 2025 год в рамках региональной политики будут сделаны шаги при перераспределении бюджета.
«Прифронтовые территории останутся с реверсной дотацией, останутся с 64% НДФЛ. Мы и дальше будем только наращивать политику выравнивания», — подчеркнул Кулеба.
Вице-премьер также подчеркнул, что для западных и центральных областей Украины, которые демонстрируют экономический рост, правительство будет развивать инструменты конкуренции, чтобы бизнес далее развивался и показывал результат.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.