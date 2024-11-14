Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад — Finance.ua

Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад Сегодня 11:14

Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад

Правительство Украины будет наращивать политику социально-экономического выравнивания и акцентировать внимание на создании равных условий для громад.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

Он обратил внимание, что в Украине в начале 2024 года насчитывалось более 280 тыс. разрушенных объектов, а в настоящее время их количество превысило 320 тыс.

«Это за год так изменилась наша картина с разрушением. Логично, что абсолютное большинство прироста приходится на прифронтовые территории. Наша задача распределять ресурсы таким образом, чтобы во время войны и после нашей победы больше ресурсов получали те регионы, которые в них нуждаются», — сказал он.

Кулеба напомнил, что бизнес в прифронтовых областях в крайне сложной ситуации, поэтому говорить о предоставлении кредитов для предприятий, работающих в 20−30 км от линии столкновения, крайне сложно. Правительство рассматривает перспективу расширения грантовых программ для них.

Кроме того, при формировании государственного бюджета на 2025 год в рамках региональной политики будут сделаны шаги при перераспределении бюджета.

«Прифронтовые территории останутся с реверсной дотацией, останутся с 64% НДФЛ. Мы и дальше будем только наращивать политику выравнивания», — подчеркнул Кулеба.

Вице-премьер также подчеркнул, что для западных и центральных областей Украины, которые демонстрируют экономический рост, правительство будет развивать инструменты конкуренции, чтобы бизнес далее развивался и показывал результат.

Економічна Правда По материалам:

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