Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад — Finance.ua

Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад
Правительство Украины будет наращивать политику социально-экономического выравнивания и акцентировать внимание на создании равных условий для громад.
Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».
Он обратил внимание, что в Украине в начале 2024 года насчитывалось более 280 тыс. разрушенных объектов, а в настоящее время их количество превысило 320 тыс.
«Это за год так изменилась наша картина с разрушением. Логично, что абсолютное большинство прироста приходится на прифронтовые территории. Наша задача распределять ресурсы таким образом, чтобы во время войны и после нашей победы больше ресурсов получали те регионы, которые в них нуждаются», — сказал он.
Кулеба напомнил, что бизнес в прифронтовых областях в крайне сложной ситуации, поэтому говорить о предоставлении кредитов для предприятий, работающих в 20−30 км от линии столкновения, крайне сложно. Правительство рассматривает перспективу расширения грантовых программ для них.
Кроме того, при формировании государственного бюджета на 2025 год в рамках региональной политики будут сделаны шаги при перераспределении бюджета.
«Прифронтовые территории останутся с реверсной дотацией, останутся с 64% НДФЛ. Мы и дальше будем только наращивать политику выравнивания», — подчеркнул Кулеба.
Вице-премьер также подчеркнул, что для западных и центральных областей Украины, которые демонстрируют экономический рост, правительство будет развивать инструменты конкуренции, чтобы бизнес далее развивался и показывал результат.
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