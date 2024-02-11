Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото) — Finance.ua
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Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото)
Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото), Фото: motorcar.com.ua
Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024. Машину модернизировали и уже показали на официальных изображениях.
Об этом пишет Carscoops.
И хотя полностью дизайн автомобиля держат в секрете, представленные фотографии достаточно информативны.
Анализируя изображение, в дизайн обновленной Skoda Octavia RS 2024 внесли довольно аккуратные изменения. В частности, немного доработали оформление фар, увеличили решетку и покрасили в черный цвет. Также заменили бампер. В его нижней части появился большой темный сплиттер.
Фото: carscoops
Фото: carscoops
Особенно привлекает стильный дизайн колесных дисков. Скорее всего, производителем были модернизированы задние фонари и заменен бампер. Сообщается, что появится новая цветовая палитра кузова.
Ожидается, что 2-литровый бензиновый турбомотор Skoda Octavia RS будет выдавать мощность 262 л.с.
По материалам:
Обозреватель
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