Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото) — Finance.ua

Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото) Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024 (фото), Фото: motorcar.com.ua

Готовится премьера новой Skoda Octavia A8 2024. Машину модернизировали и уже показали на официальных изображениях.

Об этом пишет Carscoops.

И хотя полностью дизайн автомобиля держат в секрете, представленные фотографии достаточно информативны.

Анализируя изображение, в дизайн обновленной Skoda Octavia RS 2024 внесли довольно аккуратные изменения. В частности, немного доработали оформление фар, увеличили решетку и покрасили в черный цвет. Также заменили бампер. В его нижней части появился большой темный сплиттер.

Фото: carscoops

Особенно привлекает стильный дизайн колесных дисков. Скорее всего, производителем были модернизированы задние фонари и заменен бампер. Сообщается, что появится новая цветовая палитра кузова.

Ожидается, что 2-литровый бензиновый турбомотор Skoda Octavia RS будет выдавать мощность 262 л.с.

Обозреватель По материалам:

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