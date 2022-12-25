Государство спонсор терроризма: что означает и изменяет этот статус — Finance.ua

Государство спонсор терроризма: что означает и изменяет этот статус
Правительства многих Европейских стран и международные организации в разных формах признали Россию «государством-террористом». Что означает этот статус, и как это может помочь Украине?
Что такое статус «государство-спонсор терроризма»
На самом деле, единого определения термина «терроризм» в международном праве не существует. Однако чаще всего ООН определяет его как «преступные акты, рассчитанные на создание обстановки террора».
Для того чтобы «террористы» смогли приобрести соответствующий им статус, в мире разработан специальный механизм, максимально проработан и утвержден он в США. Государственный секретарь США может предоставить стране статус «государство-спонсор терроризма» — это означает, что она способствует деятельности террористических организаций, совершению террористических актов и кибертерроризму.
Какие ограничения несет в себе статус «государство-террорист»
Обычно такой статус имеет большое символическое и дипломатическое значение. Страна, признанная террористом, превращается на международной арене в изгнанника, большинство государств будут отказываться сотрудничать с ней в связи с риском получения международных санкций. Предполагается сокращение связей, совместных программ, усиление дипломатического отчуждения страны.
Также статус влечет ряд санкций:
• запрет помощи от США, в том числе экономической поддержки;
• запрет на экспорт и продажу боеприпасов;
• для физических и юридических лиц США участие в финансовых операциях с правительством «государства-террористом» станет незаконным;
• внесение в «черный список» The Financial Action Task Force (FATF) — это блокировка счетов банков «государства-террориста» по всему миру;
• отмена судебного, исполнительного, суверенного иммунитета — «государство-террориста» можно привлечь к ответственности в суде других стран мира.
Общий набор санкций уникален и разрабатывается отдельно в каждом случае.
Какие страны находятся в американском списке террористов, и как происходит процесс признания
В настоящее время в список «государств-спонсоров терроризма» входят Северная Корея, Сирия, Иран и Куба. Ранее в списке также находились Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.
Сам процесс признания достаточно прост и лаконичен — Государственный секретарь США принимает и публикует соответствующее решение. Однако до этого должен быть проведен детальный анализ, решение должно иметь серьезную основу, утвержденную отчетами, докладными записками и актами.
Страны, поддержавшие признание россии «государством-террористом»
Европейские страны поддерживают признание России «государством-террористом». Пока это не имеет ощутимых последствий для ужесточения санкций, однако четко демонстрирует дипломатическую позицию государств:
• Парламент Литвы — 10 мая 2022 года — россия — государство, поддерживающее и осуществляющее терроризм.
• Парламент Латвии — 11 августа 2022 года — насилие россии против гражданского населения является терроризмом, а сама рф — страна-спонсор терроризма.
• ПАСЕ — 13 октября 2022 — нынешний режим россии — террористический.
• Парламент Эстонии — 18 октября 2022 года — российский режим — террористический, а рф — государство-спонсор.
• Верхняя палата парламента Польши — 26 октября 2022 года — власть россии — террористический режим.
• Нижняя палата парламента Чехии — 15 ноября 2022 г. — действующий режим в россии — террористический.
• Европарламент — 23 ноября 2022 года — россия — государство-спонсор терроризма и государство, использующее средства терроризма.
• Нижняя палата парламента Нидерландов — 24 ноября 2022 года — россия — государство-спонсор терроризма.
Чтобы статус «государства-террориста» для россии способствовал введению максимальных санкций, его должен утвердить Государственный секретарь США.
Как повлияет на Украину признание россии «государством-спонсором терроризма»
Самое первое и самое главное — это справедливое решение, которое очень важно для граждан Украины. Также усиление санкций, экономическая, финансовая и дипломатическая изоляция россии будут иметь серьезный экономический эффект. Обычно это решение усугубит и переговорные позиции Украины. И, наконец, среди мировых лидеров никто не захочет публично поддерживать «государство-спонсора терроризма».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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