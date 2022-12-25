Государство спонсор терроризма: что означает и изменяет этот статус — Finance.ua

Государство спонсор терроризма: что означает и изменяет этот статус Сегодня 21:00

Правительства многих Европейских стран и международные организации в разных формах признали Россию «государством-террористом». Что означает этот статус, и как это может помочь Украине?

Что такое статус «государство-спонсор терроризма»

На самом деле, единого определения термина «терроризм» в международном праве не существует. Однако чаще всего ООН определяет его как «преступные акты, рассчитанные на создание обстановки террора».

Для того чтобы «террористы» смогли приобрести соответствующий им статус, в мире разработан специальный механизм, максимально проработан и утвержден он в США. Государственный секретарь США может предоставить стране статус «государство-спонсор терроризма» — это означает, что она способствует деятельности террористических организаций, совершению террористических актов и кибертерроризму.

Какие ограничения несет в себе статус «государство-террорист»

Обычно такой статус имеет большое символическое и дипломатическое значение. Страна, признанная террористом, превращается на международной арене в изгнанника, большинство государств будут отказываться сотрудничать с ней в связи с риском получения международных санкций. Предполагается сокращение связей, совместных программ, усиление дипломатического отчуждения страны.

Также статус влечет ряд санкций:

• запрет помощи от США, в том числе экономической поддержки;

• запрет на экспорт и продажу боеприпасов;

• для физических и юридических лиц США участие в финансовых операциях с правительством «государства-террористом» станет незаконным;

• внесение в «черный список» The Financial Action Task Force (FATF) — это блокировка счетов банков «государства-террориста» по всему миру;

• отмена судебного, исполнительного, суверенного иммунитета — «государство-террориста» можно привлечь к ответственности в суде других стран мира.

Общий набор санкций уникален и разрабатывается отдельно в каждом случае.

Какие страны находятся в американском списке террористов, и как происходит процесс признания

В настоящее время в список «государств-спонсоров терроризма» входят Северная Корея, Сирия, Иран и Куба. Ранее в списке также находились Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

Сам процесс признания достаточно прост и лаконичен — Государственный секретарь США принимает и публикует соответствующее решение. Однако до этого должен быть проведен детальный анализ, решение должно иметь серьезную основу, утвержденную отчетами, докладными записками и актами.

Страны, поддержавшие признание россии «государством-террористом»

Европейские страны поддерживают признание России «государством-террористом». Пока это не имеет ощутимых последствий для ужесточения санкций, однако четко демонстрирует дипломатическую позицию государств:

• Парламент Литвы — 10 мая 2022 года — россия — государство, поддерживающее и осуществляющее терроризм.

• Парламент Латвии — 11 августа 2022 года — насилие россии против гражданского населения является терроризмом, а сама рф — страна-спонсор терроризма.

• ПАСЕ — 13 октября 2022 — нынешний режим россии — террористический.

• Парламент Эстонии — 18 октября 2022 года — российский режим — террористический, а рф — государство-спонсор.

• Верхняя палата парламента Польши — 26 октября 2022 года — власть россии — террористический режим.

• Нижняя палата парламента Чехии — 15 ноября 2022 г. — действующий режим в россии — террористический.

• Европарламент — 23 ноября 2022 года — россия — государство-спонсор терроризма и государство, использующее средства терроризма.

• Нижняя палата парламента Нидерландов — 24 ноября 2022 года — россия — государство-спонсор терроризма.

Чтобы статус «государства-террориста» для россии способствовал введению максимальных санкций, его должен утвердить Государственный секретарь США.

Как повлияет на Украину признание россии «государством-спонсором терроризма»

Самое первое и самое главное — это справедливое решение, которое очень важно для граждан Украины. Также усиление санкций, экономическая, финансовая и дипломатическая изоляция россии будут иметь серьезный экономический эффект. Обычно это решение усугубит и переговорные позиции Украины. И, наконец, среди мировых лидеров никто не захочет публично поддерживать «государство-спонсора терроризма».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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