Государственный банк выкупил имущество автокорпорации «Богдан» — Finance.ua

Государственный банк выкупил имущество автокорпорации «Богдан»

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Государственный банк выкупил имущество автокорпорации «Богдан»

Государственный Укрэксимбанк стал победителем аукциона по продаже имущества ЧАО «Автомобильная Компания Богдан Моторс», признанного банкротом.

Об этом говорится на странице лота.

Речь идет о производственных площадях автосборочного завода в Черкассах, а также земельных участках в Черкассах и Луцке.

При стартовой цене в 45 млн грн Укрэксимбанк предложил 51 млн грн.

Собеседник издания НВ Бизнес в банке рассказал, что Укрэксимбанк принял участие в аукционе в рамках работы со своим NPL-портфелем, то есть неработающими кредитами.

Источник отказался комментировать дальнейшие планы Укрэксимбанка, потому что еще не завершены все формальные процедуры.

6 июля 2021 хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО «Автомобильная Компания Богдан Моторс». Суд открыл ликвидационную процедуру. 20 апреля 2021 года суд утвердил реестр кредиторов «Богдан Моторс» на общую сумму 6,7 млрд грн.

В реестр в том числе были внесены требования Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн.

ЧАО «Автомобильная Компания Богдан Моторс» было частью корпорации «Богдан», владельцем которой является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук). Его партнером в этой компании раньше был пятый президент Украины Петр Порошенко.

В 2013 году журнал Forbes Украина сообщал, что Порошенко еще в 2009 году продал мажоритарную долю компании Свинарчуку.

После приобретения тот взял в долг у Порошенко 100 млн долларов для развития бизнеса, однако в результате кризиса спрос на автобусы упал. Свинарчуку пришлось в счет долга отдать Порошенко свои акции в кондитерской корпорации Roshen и других бизнесах.

По состоянию на сегодняшний день корпорация Богдан производит общественный транспорт, грузовые автомобили и спецтехнику на других производственных площадках.

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