Государственный банк почти вдвое поднял депозитные ставки — Finance.ua

Государственный банк почти вдвое поднял депозитные ставки Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Укргазбанк вторым среди госбанков поднял депозитные ставки, но значительно существеннее Укрэксимбанка.

Теперь максимальная ставка для обычных граждан в Укргазбанке составляет — 13%, для военных — 15%.

Что со ставками:

ставка за «ЭКО-депозит Плюс» с процентами в конце срока выросла с 6,25-7,25% до 11,75% по вкладам сроком до года и 12,75% — более года. Выплата процентов ежемесячно снизит ставку на 0,3 п.п.;

ставка за «ЭКО-депозит» выросла с 7,2-7,5% до 12,7-13% годовых в зависимости от способа уплаты процентов;



депозитные ставки военнослужащим выросли с 8,2-8,5% до 14,7-15%;

ставки по другим программам увеличены до 12,7-14%.



Новые ставки действуют с 24 июня.

Максимальная ставка по годовому вкладу в Ощадбанке и ПриватБанк е составляет всего 6%.

Укрэксимбанк с 21 июня пересмотрел свои ставки — по годовому вкладу поднял всего до 8,7%.

Справка Finance.ua:

В начале июня НБУ решил одним ударом обуздать инфляцию и девальвацию гривны. Учетная ставка, которая с первых дней войны была «заморожена» на уровне 10%, на 100-й день войны выросла в два с половиной раза — до 25% годовых;

сенсационное для финансовой системы решение НБУ заставило банки пересмотреть собственные процентные политики, поскольку стоимость рефинансирования НБУ выросла до 27%. Поэтому банки, имевшие задолженность по рефинансированию перед НБУ, начали поднимать депозитные ставки. Первыми это сделали маленькие банки.



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Фінансовий клуб По материалам:

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