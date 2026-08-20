«Государственные» лотереи отменят: в Минцифры объяснили решение Сегодня 08:34

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Министерство цифровой трансформации работает над реформой лотерейного рынка Украины, предусматривающей отмену термина «государственная лотерея».

Об этом Українському радіо сообщила руководитель направления формирования политики для сферы азартных игр и лотерей в Министерстве цифровой трансформации Зоряна Топорецкая.

Что об этом известно

«Почему мы убираем слова «государственная лотерея»? Потому что у людей государственная лотерея ассоциируется с тем, что лотерея организована государством или государственная собственность.

Закон о государственных лотереях, по сути, никакого отношения к государству не имеет, потому что лотереи проводятся частными операторами лотерей и вся суть государственных лотерей сводится к тому, что 50% собранных средств направляется в призовой фонд и они платят налоги, как другие хозяйствующие субъекты", — говорит Топорецкая.

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Министерство планирует изменить название и определить, что это просто лотереи, организуемые частными субъектами, получившими такое право на аукционе, чтобы не вводить людей в заблуждение, что лотерея организуется государством.

В 90-е годы в Украине было около 200 различных операторов и лотерей. Это были и «государственные», и местные, обычно они сводились к мошенническим схемам сбора средств, говорит Топорецкая.

Европейская практика — 1−3 крупных оператора лотерей, подтвердивших свою финансовую состоятельность и действительность. К такому и будет двигаться Украина.

Законопроект о реформе рынка планируется подать в Верховную Раду в сентябре.

Економічна Правда По материалам:

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