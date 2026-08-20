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«Государственные» лотереи отменят: в Минцифры объяснили решение

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Шарики лотереи
Шарики лотереи
Министерство цифровой трансформации работает над реформой лотерейного рынка Украины, предусматривающей отмену термина «государственная лотерея».
Об этом Українському радіо сообщила руководитель направления формирования политики для сферы азартных игр и лотерей в Министерстве цифровой трансформации Зоряна Топорецкая.

Что об этом известно

«Почему мы убираем слова «государственная лотерея»? Потому что у людей государственная лотерея ассоциируется с тем, что лотерея организована государством или государственная собственность.
Закон о государственных лотереях, по сути, никакого отношения к государству не имеет, потому что лотереи проводятся частными операторами лотерей и вся суть государственных лотерей сводится к тому, что 50% собранных средств направляется в призовой фонд и они платят налоги, как другие хозяйствующие субъекты", — говорит Топорецкая.
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Министерство планирует изменить название и определить, что это просто лотереи, организуемые частными субъектами, получившими такое право на аукционе, чтобы не вводить людей в заблуждение, что лотерея организуется государством.
В 90-е годы в Украине было около 200 различных операторов и лотерей. Это были и «государственные», и местные, обычно они сводились к мошенническим схемам сбора средств, говорит Топорецкая.
Европейская практика — 1−3 крупных оператора лотерей, подтвердивших свою финансовую состоятельность и действительность. К такому и будет двигаться Украина.
Законопроект о реформе рынка планируется подать в Верховную Раду в сентябре.
По материалам:
Економічна Правда
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