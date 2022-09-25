Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам — Finance.ua

Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам Вчера 13:49 — Кредит&Депозит

Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам

Государственные и иностранные банки неохотно поднимают проценты по депозитам, поскольку это приводит к дополнительным процентным расходам.

Об этом заявил ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз изданию UBR.ua.

По словам эксперта, это связано с тем, что у финучреждений сейчас профицит ликвидности. В то же время, частные банки активно поднимают депозитные ставки.

«Ставки поднимают преимущественно частные банки, иностранные и государственные делают это неохотно. Особенно учитывая профицит ликвидности, своими словами, у большинства таких банков достаточно средств, чтобы они хотели привлекать дополнительные, а нести дополнительные процентные расходы они не хотят», — утверждает Дубогрыз.

Он подчеркнул, что изменить эту тенденцию может только повышение Минфином ставок по ОВГЗ.

«Изменить тенденцию может повышение Минфином ставок по ОВГЗ: если банки будут зарабатывать на ОВГЗ хотя бы 20-22%, они будут привлекать больше срочных средств населения, перебалансировать фондирование, чтобы там была меньшая часть средств по требованию, а больше срочных. И, следовательно, будут поднимать ставки», — считает эксперт.

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УБР По материалам:

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