Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам — Finance.ua
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Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам

Кредит&Депозит
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Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам
Государственные и иностранные банки неохотно поднимают ставки по депозитам
Государственные и иностранные банки неохотно поднимают проценты по депозитам, поскольку это приводит к дополнительным процентным расходам.
Об этом заявил ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз изданию UBR.ua.
По словам эксперта, это связано с тем, что у финучреждений сейчас профицит ликвидности. В то же время, частные банки активно поднимают депозитные ставки.
«Ставки поднимают преимущественно частные банки, иностранные и государственные делают это неохотно. Особенно учитывая профицит ликвидности, своими словами, у большинства таких банков достаточно средств, чтобы они хотели привлекать дополнительные, а нести дополнительные процентные расходы они не хотят», — утверждает Дубогрыз.
Он подчеркнул, что изменить эту тенденцию может только повышение Минфином ставок по ОВГЗ.
«Изменить тенденцию может повышение Минфином ставок по ОВГЗ: если банки будут зарабатывать на ОВГЗ хотя бы 20-22%, они будут привлекать больше срочных средств населения, перебалансировать фондирование, чтобы там была меньшая часть средств по требованию, а больше срочных. И, следовательно, будут поднимать ставки», — считает эксперт.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
УБР
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