Госстратегия регионального развития до 2027 года: Шуляк назвала ключевые направления — Finance.ua

Госстратегия регионального развития до 2027 года: Шуляк назвала ключевые направления Сегодня 16:33 — Казна и Политика

В Государственной стратегии регионального развития до 2027 года должны учитываться все вызовы, связанные с войной. В частности, стратегия возвращения украинцев домой, восстановление страны и курс на Евроинтеграцию.

Об этом сообщает глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Верховная рада в июле прошлого года приняла закон, которым обязала Правительство Украины пересмотреть Государственную стратегию регионального развития. Важно, что обновление стратегии происходит именно сейчас. Ведь сегодня мы имеем четкое осознание всех вызовов, четкую фиксацию, связанную с разрушениями, изменением логистических путей и тому подобное», — убеждена Шуляк.

Нардеп также отметила: для государства сверхважным вызовом является возвращение украинцев, которые из-за войны уехали за границу.

«По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на май этого года 8,2 миллиона украинцев находятся за границей — это 20% нашего населения. От видения Украиной дальнейшего вектора, стратегии регионального развития, синхронизации с путем евроинтеграции, будет зависеть решение людей возвращаться домой. Средний возраст украинцев, находящихся в Польше — 38 лет, 68% наших сограждан имеют высшее образование, к сожалению, только 56% планируют возвращаться в Украину, поэтому возвращение украинцев, находящихся за рубежом, является одной из важнейших задач для страны», — проинформировала Шуляк.

Она уверена, что правильно сформировать и смоделировать стратегические задачи для Государственной стратегии регионального развития помогут цифровые инструменты и системы.

«Государство фиксирует разрушения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПРИ). Туда заносятся данные не только о жилье, но и о потерях бизнеса и громад. Также у государства есть другие цифровые инструменты и системы, опираясь на которые мы сможем правильно смоделировать и сформировать задачи, лежащие в основе формирования Государственной стратегии регионального развития», — убеждена Шуляк.

Шуляк также указала на приоритетность евроинтеграционного вектора для Украины в целом и на формирование Государственной стратегии регионального развития в частности.

«Ожидаем, что уже этой осенью начнется старт официальных переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском Союзе. Конечно, политика сплоченности также будет в фокусе внимания при разработке этой стратегии. Кроме того, в разработку украинского плана для получения 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов от ЕС будет заложен новый принцип — „украинский Bauhaus“. Это о новой циркулярной экономике и новых принципах зеленого восстановления. Эти вещи обязательно будут отражены в стратегии», — отметила Елена Шуляк.

Напомним, Кабмин по инициативе Минвосстановления на своем заседании утвердил порядок разработки Государственной стратегии регионального развития Украины на 2021−2027 годы и Плана мер по ее реализации, а также их мониторингу. Это позволит начать работу над актуализацией действующей Государственной стратегии регионального развития с учетом новых вызовов и возможностей.

Речь идет о полномасштабной войне рф против Украины и ее влиянии на территориальные общины и регионы, а также возможностях в связи с обретением Украиной статуса кандидата на членство в ЕС и началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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