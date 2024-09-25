Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключения света — Finance.ua

Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключения света Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключения света

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за второй квартал 2024 года. Рост замедлился.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 3,7%. Это ниже роста в первом квартале, когда экономика выросла на 6,5%.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,5%.

Экономика Украины затормозила во втором квартале 2024 из-за отключения света. Минэкономики оценивало рост экономики в мае на 3,7%, в июне — на 1,6%, в июле — на 2,7%. Поэтому Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

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