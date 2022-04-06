Госпродпотребслужба зафиксировала существенное повышение цен на все продовольственные товары с начала войны — Finance.ua
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Госпродпотребслужба зафиксировала существенное повышение цен на все продовольственные товары с начала войны

Сегодня 07:06Личные финансы
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Госпродпотребслужба зафиксировала существенное повышение цен на все продовольственные товары с начала войныГоспродпотребслужба зафиксировала существенное повышение цен на все продовольственные товары с начала войны
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала существенное повышение цен на все продовольственные товары с начала войны.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
«По состоянию на 4 апреля текущего года Госпродслужбой осуществлено свыше 3 тыс. ценовых наблюдений за установлением субъектами розничной торговли цен на социально значимые товары в соответствии с полученными сообщениями потребителей. Подавляющее большинство сообщений касалось роста цен на продукты питания, товары первой необходимости, горючее, продажу алкоголя, отсутствие расчета за безналичность», — говорится в сообщении.
Так, по результатам проведенных главными управлениями Госпродпотребслужбы ценовых наблюдений по установлению субъектами хозяйствования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, по состоянию на 4 апреля 2022 года по сравнению с 23 февраля 2022 года наблюдается существенное повышение цен на все продовольственные товары, в частности, хлеб пшеничный — на 28,5%, хлеб ржано-пшеничный —12,5%, крупу гречневую —25,5%, макаронные изделия — 24,5%, масло подсолнечное — на 11,9%, лук репчатый —27,2% и другие продукты питания.
«Нарушения были установлены в каждом втором хозяйствующем субъекте. По результатам проведенной работы были снижены цены на экономически обоснованный уровень, выставлены ценники на товары, возобновлялась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации. Специалистами главных управлений Госпродпотребслужбы на постоянной основе проводится разъяснительная работа по формированию, установлению и применению субъектами хозяйствования государственных регулируемых цен, предотвращению случаев нарушений норм действующего законодательства», — говорится в сообщении.
По материалам: Українські Новини
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