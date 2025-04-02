Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн — Finance.ua
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Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн

Личные финансы
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Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн
Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн
С начала года Госпродслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам этих проверок Госпродпотребслужба наложила 18 штрафных санкций на сумму 413,4 тыс. грн, выдала 23 предписания о приведении тарифов в соответствие с законодательством, а потребителям подлежит возврату 948,9 тыс. грн. грн. Также 26 должностных лиц оштрафованы на 46,1 тыс. грн.

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Госпродслужба призывает граждан быть бдительными и внимательно проверять счета за коммунальные услуги. Если есть сомнения в правильности тарифов, стоит:
  • проверять документы и требовать обоснования расчетов;
  • обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы в случае выявления нарушений.
Напомним, с апреля 2024 года Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В течение 2024 года была проведена 241 проверка, по результатам которых применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,7 млн грн. Согласно решениям и предписаниям обязано вернуть потребителям 2,5 млн грн. Кроме того, за счет уменьшения размеров плановых и утвержденных тарифов предотвращен обсчет потребителей на общую сумму 12,7 млн ​​грн в расчете на годовые объемы предоставления услуг.
По материалам:
Finance.ua
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