Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн — Finance.ua

Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн Сегодня 19:15 — Личные финансы

Госпродпотребслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам должны вернуть почти 1 млн грн

С начала года Госпродслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам этих проверок Госпродпотребслужба наложила 18 штрафных санкций на сумму 413,4 тыс. грн, выдала 23 предписания о приведении тарифов в соответствие с законодательством, а потребителям подлежит возврату 948,9 тыс. грн. грн. Также 26 должностных лиц оштрафованы на 46,1 тыс. грн.

Госпродслужба призывает граждан быть бдительными и внимательно проверять счета за коммунальные услуги. Если есть сомнения в правильности тарифов, стоит:

проверять документы и требовать обоснования расчетов;

обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы в случае выявления нарушений.

Напомним, с апреля 2024 года Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В течение 2024 года была проведена 241 проверка, по результатам которых применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,7 млн грн. Согласно решениям и предписаниям обязано вернуть потребителям 2,5 млн грн. Кроме того, за счет уменьшения размеров плановых и утвержденных тарифов предотвращен обсчет потребителей на общую сумму 12,7 млн ​​грн в расчете на годовые объемы предоставления услуг.

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