Госпогранслужбу обяжут передавать ПФУ данные о выезде за границу или в оккупацию — Finance.ua
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Госпогранслужбу обяжут передавать ПФУ данные о выезде за границу или в оккупацию

Казна и Политика
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Кабмин одобрил изменения в закон, согласно которым Пенсионному фонду Украины будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или в оккупацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, законопроект предлагает обязать Государственную пограничную службу передавать ПФУ для реализации полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования информацию о гражданах, которые пересекали границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты.
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Следует заметить, что самого текста законопроекта пока нет в открытом доступе, поэтому трудно предположить, к чему такие изменения могут привести при выезде на временно неподконтрольные Украине территории. При этом согласно действующим нормам в такой ситуации выплата пенсий не прекращается.
Напомним, ранее в Минсоцполитики напоминали, что украинцы могут получать пенсию, находясь на временно оккупированных территориях, с помощью банковской карты.
По материалам:
РБК-Україна
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