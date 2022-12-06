Гослесагентство создало рекордный запас дров — Finance.ua

Гослесагентство создало рекордный запас дров Сегодня 06:13 — Казна и Политика

В Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревона. Граждан предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщает, что россияне запустили ракеты и просит жителей области пройти в укрытие. В настоящее время тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Telegram призвал жителей области не игнорировать сирену, поскольку есть угроза ракетных ударов.

О ракетной опасности также предупредил глава Житомирской ОВР.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк просит граждан пройти в укрытие и не пренебрегать опасностью.

Українські Новини По материалам:

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