Гослесагентство создало рекордный запас дров — Finance.ua

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В Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревона. Граждан предупреждают об угрозе ракетных ударов.
Глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщает, что россияне запустили ракеты и просит жителей области пройти в укрытие. В настоящее время тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Telegram призвал жителей области не игнорировать сирену, поскольку есть угроза ракетных ударов.
О ракетной опасности также предупредил глава Житомирской ОВР.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк просит граждан пройти в укрытие и не пренебрегать опасностью.
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