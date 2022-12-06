Гослесагентство создало рекордный запас дров — Finance.ua
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Гослесагентство создало рекордный запас дров

Казна и Политика
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В Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревона. Граждан предупреждают об угрозе ракетных ударов.
Глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщает, что россияне запустили ракеты и просит жителей области пройти в укрытие. В настоящее время тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Telegram призвал жителей области не игнорировать сирену, поскольку есть угроза ракетных ударов.
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О ракетной опасности также предупредил глава Житомирской ОВР.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк просит граждан пройти в укрытие и не пренебрегать опасностью.
По материалам:
Українські Новини
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