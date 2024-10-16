Госбанки готовы кредитовать громады в Украине по установке генерации — Finance.ua

Госбанки готовы кредитовать громады в Украине по установке генерации Сегодня 09:44 — Кредит&Депозит

Государственные украинские банки готовы кредитовать местные громады, которые планируют установить объекты генерации.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак на конференции «Инвестиции в энергетику во время войны».

«Мы встречались с государственными банками в прошлую пятницу. Основной сигнал от них: они готовы предоставлять кредиты местным громадам для установки объектов генерации — из газа или из возобновляемых источников», — сказал Андарак.

Андарак отметил, что состояние энергосистемы из-за российских атак — хрупкое, хотя сейчас она сбалансирована.

Сейчас Украина должна полагаться на энергообеспечение на атомную энергетику и ВИЭ.

Замминистра подчеркнул, что энергетики пытаются отремонтировать поврежденные энергообъекты в кратчайшие сроки.

В то же время Украина также работает над децентрализацией энергоснабжения: речь идет о строительстве новой генерации малой мощности и обеспечении критической инфраструктуры резервными источниками питания.

Укрінформ По материалам:

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