Госбанки готовы кредитовать громады в Украине по установке генерации — Finance.ua

Госбанки готовы кредитовать громады в Украине по установке генерации
Государственные украинские банки готовы кредитовать местные громады, которые планируют установить объекты генерации.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак на конференции «Инвестиции в энергетику во время войны».
«Мы встречались с государственными банками в прошлую пятницу. Основной сигнал от них: они готовы предоставлять кредиты местным громадам для установки объектов генерации — из газа или из возобновляемых источников», — сказал Андарак.
Андарак отметил, что состояние энергосистемы из-за российских атак — хрупкое, хотя сейчас она сбалансирована.
Сейчас Украина должна полагаться на энергообеспечение на атомную энергетику и ВИЭ.
Замминистра подчеркнул, что энергетики пытаются отремонтировать поврежденные энергообъекты в кратчайшие сроки.
В то же время Украина также работает над децентрализацией энергоснабжения: речь идет о строительстве новой генерации малой мощности и обеспечении критической инфраструктуры резервными источниками питания.
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