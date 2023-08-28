Гороховский раскритиковал идею дополнительного налога на банки — Finance.ua

Гороховский раскритиковал идею дополнительного налога на банки Сегодня 15:46

Гороховский раскритиковал идею дополнительного налога на банки, www.epravda.com.ua

Совладелец monobank Олег Гороховский подверг резкой критике предложение профильного комитета Верховной Рады ввести дополнительный налог на «сверхдоходы» банков в условиях нынешней рекордно высокой доли государства в банковской системе.

Об этом он написал в соцсетях.

«То есть государство собирается наполнить бюджет, вводя дополнительный налог на свою прибыль, которая и так полностью достается государству», — написал он в соцсетях.

По его словам, доля госбанков в банковском секторе Украины составляет 53%, доля госбанков в «сверхприбылях» банков — 70%, и основную прибыль госбанки получают от размещений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ.

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«Давайте введем еще специальный налог на прибыль Привата, который зарабатывает 48% прибыли банковской системы, и специальный налог за доступ к бабушкам для Ощада. Люблю наших политиков! Когда речь идет о популизме, то в этом они могут дать фору любому», — отметил Гороховский.

Он уточнил, что monobank по прибыли не входит в первую десятку банков, поэтому ему от такого предложения дополнительного налога «не очень печально», но «за державу обидно». Гороховский также добавил, что предложение ввести дополнительный налог на чистый процентный доход банков приведет к пропорциональному увеличению ими ставок по кредитам.

О чем идет речь? Как сообщалось, парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике готовит законопроект о временном, на несколько лет, дополнительном налогообложении чистых процентных доходов на уровне 5% с 1 января 2024 года. По словам главы финкомитета Даниила Гетманцева, главной мотивацией нововведения является потребность в дополнительном финансировании расходов на оборону, законопроект уже готов, и после консультаций с Минфином, НБУ, профильными ассоциациями и Офисом президента его внесут в Верховную Раду.

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