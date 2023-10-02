Гороховский об отмене фиксированного курса: отпускать гривну «в космос» никто не собирается — Finance.ua

Гороховский об отмене фиксированного курса: отпускать гривну «в космос» никто не собирается Вчера 11:00 — Казна и Политика

Национальный банк имеет значительный объем золотовалютных резервов, поэтому не допустит большой девальвации гривны, считает соучредитель monobank Олег Гороховский.

«Почти уверен, что с курсом пока ничего не произойдет. У НБУ огромные резервы, и отпускать курс, чтобы он вылетел „в космос“, они точно не собираются хотя бы потому, что избирателям это не понравится», — написал он.

Однако, по словам банкира, свободное формирование курса является признаком нормальности, и Нацбанк этим решением пытается намекнуть, что жизнь продолжается, экономика держится, финансовая система работает, несмотря на войну. «Я приветствую это решение НБУ», — добавил Гороховский.

Справка Finance.ua:

Национальный банк сегодня, 2 октября, объявил об отмене с 3 октября фиксированного валютного курса. При этом в Украине вводится режим управляемой гибкости обменного курса, при котором НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем.

Регулятор, в частности, компенсирует структурный дефицит валюты, благодаря чему курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, в НБУ отметили, что будут существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

С начала полномасштабной войны в Украине был фиксированный официальный курс гривны по отношению к доллару, с июля 2022 года он составлял 36,57 грн/долл.

Укрінформ По материалам:

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