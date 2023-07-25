Гороховский — о сбое в monobank: это стоило нам более 27 млн ​​грн Сегодня 17:34

более 27 млн ​​грн (27 745 728,08 грн). В системе работы monobank 20 июля произошел масштабный сбой. В целом из-за этого финучреждение потеряло

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он отметил, что в тот день проценты по кредитам не списывались. В банке понимают, что подвели клиентов. Более полутора миллионов (1 521 716) из них получат компенсацию.

«По результатам сбоя 20 июля, как мы и обещали, проценты по кредитам за тот день, когда мы подвели клиентов, списывать не будем. Коты всегда платят по своим долгам», — написал Гороховский в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 июля через приложение monobank невозможно было перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить любой другой платеж. Ближе к вечеру банк возобновил работу.

Предыдущий сбой в monobank был зафиксирован 1 февраля. Клиенты стали жаловаться, что приложение не работает. При попытке каждой операции появлялись разнообразные эмблемы кота, под которым — предложение «повторить попытку».

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Діло По материалам:

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