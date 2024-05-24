Городская электричка в Киеве меняет график движения (инфографика) — Finance.ua

Городская электричка в Киеве меняет график движения (инфографика) Сегодня 11:13

Городская электричка в Киеве меняет график движения (инфографика)

Как сообщили в Kyiv City Express, в Киеве временно меняется график движения Киевской кольцевой электрички в связи со строительством тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv City Express.

«Временно меняем график движения Киевской Кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность повысить городскую мобильность. Дело в том, что начинается строительство тоннеля для съезда с Подольско-Воскресенского моста, поэтому в период с 24 по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен.

В столице запустили новую функцию оплаты проезда, которая пока работает в тестовом режиме. Городское приложение «Киев Цифровой» начало тестирование новой функции валидации билетов.

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