Город Ванкувер стал «дружественным к биткоину» — Finance.ua

Город Ванкувер стал «дружественным к биткоину»
Власти канадского города Ванкувер приняли политику, которая может привести к возможному муниципальному использованию биткоина.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мэра города Кэма Сина.
В заявлении говорится, что частично это может произойти под влиянием новоизбранного президента США Дональда Трампа. Известно, что шесть советников поддержали предложение, двое выступили против, а трое отсутствовали.
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«Я давно хотел это сделать. Но не думал, что общественность готова к этому разговору», — сказал Кэм Син.
Мэр города добавил, что решил сделать криптовалюты более доступными и понятными для общественности. Сим отметил, что «после событий в США появились многие другие страны, провинции и штаты, которые начинают проявлять намерение двигаться в том же направлении». По его словам, Ванкувер хочет быть на шаг впереди.
Также Сим предположил, что первая криптовалюта может стать способом защиты от инфляции и девальвации валюты.
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