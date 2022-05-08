Google займется созданием сервисов для блокчейн-разработчиков — Finance.ua
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Google займется созданием сервисов для блокчейн-разработчиков

08.05.2022, 02:15Финтех и Карты
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Google займется созданием сервисов для блокчейн-разработчиковGoogle займется созданием сервисов для блокчейн-разработчиков
Облачное подразделение Google формирует команду, которая займется созданием сервисов для разработчиков, ориентированных на блокчейн-приложения.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на вице-президента Google Cloud Амита Завери.
«Хотя мир еще только начинает осваивать Web 3.0, этот рынок уже демонстрирует огромный потенциал, многие клиенты просят нас увеличить поддержку сектора и технологий, связанных с криптовалютами», — написал он в письме сотрудникам.
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По словам Завери, Google планирует предложить корпоративным клиентам бэкенд-сервисы, которые предоставляют доступ к технологии распределенного реестра. Вместе с тем компания не хочет «быть частью криптовалютной волны напрямую».
Он объяснил, что Google разработает систему, которая упростит процесс создания и запуска блокчейн-нод для валидации и регистрации транзакций. Завери добавил, что этот инструмент можно использовать в сторонних вычислительных средах вроде Amazon Web Services.

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По материалам: Forklog
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