Google запускает новую функцию в Украине — Finance.ua

Google запускает новую функцию в Украине Сегодня 02:41 — Технологии&Авто

Google запускает новую функцию в Украине

Американская компания Google запускает в Украине функцию Google Wallet, заменяющую Google Pay. В приложении можно будет хранить билеты и банковские карты

Об этом сообщает The Verge

Спикер компании Чайти Сен заявил, что Google начала запуск Wallet для пользователей Android в 39 странах. Приложение будет доступно всем пользователям в течение следующих нескольких дней.

В большинстве стран Wallet заменит существующее приложение Google Pay, но в Сингапуре и США будет работать как отдельное приложение.

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