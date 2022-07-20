Google запускает новую функцию в Украине — Finance.ua

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Google запускает новую функцию в Украине

Технологии&Авто
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Google запускает новую функцию в Украине
Google запускает новую функцию в Украине
Американская компания Google запускает в Украине функцию Google Wallet, заменяющую Google Pay. В приложении можно будет хранить билеты и банковские карты.
Об этом сообщает The Verge.
Спикер компании Чайти Сен заявил, что Google начала запуск Wallet для пользователей Android в 39 странах. Приложение будет доступно всем пользователям в течение следующих нескольких дней.
В большинстве стран Wallet заменит существующее приложение Google Pay, но в Сингапуре и США будет работать как отдельное приложение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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