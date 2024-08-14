Google Wallet расширил функции — Finance.ua

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Google Wallet расширил функции

Финтех и Карты
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Google Wallet расширил функции
Google Wallet расширил функции
Google Wallet для Android получил новую опцию «Все остальное», которая заменяет старую функцию «Фото» и позволяет пользователям создавать цифровые карты разных видов.
Об этом сообщает 9to5Google.
Пользователи могут сканировать фотографии пропусков, таких как билеты на события, членские карты спортзала или страховки и превращать их в цифровые версии, которые будут доступны в Google Wallet.
Эта функция использует искусственный интеллект для определения типа пропуска и предлагает соответствующее содержимое. В случае конфиденциальных данных, таких как медицинские карточки или официальные идентификаторы, информация будет классифицирована как приватная и не будет синхронизироваться с другими устройствами.

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Также перед открытием таких карт требуется аутентификация, однако пользователи могут изменить этот статус позже.
После сканирования пропуска Google позволяет редактировать извлеченную информацию, менять тип карты и добавлять собственные поля. Среди доступных типов карт есть визитная карточка, страхование автомобиля, водительское удостоверение, события и билеты, медицинское страхование, удостоверение личности, библиотечный билет, карта лояльности, паспорт, студенческий билет, идентификационная карта налогоплательщика, регистрация транспортного средства и т. д.
После создания цифровая карта появится под вашими кредитными/дебетовыми картами в Google Wallet, и вы сможете посмотреть оригинальное фото пропуска, если это потребуется.
В Google отметили, что данная функция доступна только на территории США.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

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По материалам:
Діло
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