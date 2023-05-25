Google выпустит новые инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей и маркетологов — Finance.ua
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Google выпустит новые инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей и маркетологов

Технологии&Авто
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Google выпустит новые инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей и маркетологов
Google выпустит новые инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей и маркетологов
Google разворачивает новые инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь маркетологам создавать рекламу, а также расширить использование ИИ в различных продуктах для получения прибыли.
В Google заявили, что скоро рекламодатели смогут показывать рекламу, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта. Программа сможет прокручивать текст и изображение с помощью простой подсказки, пишет Вloomberg.
Отмечается, что маркетологи смогут использовать текст с целевых страниц своих продуктов для создания рекламы и использовать инструменты Google для автоматического создания слоганов и описаний продуктов, которые больше соответствуют поисковым запросам клиентов, сообщила компания.
Компания Alphabet сообщила, что рекламодатели теперь могут использовать чат-продукты на основе ИИ для текста и изображений при создании своих объявлений, находить изображения продуктов с помощью генеративного ИИ без дополнительных затрат на новые фотосессии. Продавцы смогут улучшать качество изображений с низким разрешением, удалять ненужный фон или добавлять элементы в изображение продукта, например тропические растения на фоне.
«Из-за темпов изменений в искусственном интеллекте мы считаем, что это лишь основа чего-то действительно увлекательного», — сказал в интервью Джерри Дишлер, вице-президент Google, контролирующий рекламные продукты.
Однако политика Google запрещает рекламодателям искажать продукты и услуги, которые они предоставляют, и компания заявила, что инструменты искусственного интеллекта будут содержать определенные ограничения для предотвращения злоупотреблений.
В то же время некоторые эксперты выражают обеспокоенность, что эти инструменты будут использованы для усиления потока дезинформации, циркулирующей в Интернете.
По материалам:
Діло
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