Google выпустила народный медиаплеер Chromecast HD за $30 (видео) — Finance.ua

Google выпустила народный медиаплеер Chromecast HD за $30 (видео) Вчера 23:40 — Технологии&Авто

Google выпустила народный медиаплеер Chromecast HD за $30 (видео)

Google решила не ждать презентации 6 октября и выпустить новый медиаплеер Chromecast авансом — на самом деле эту новинку заметили в начале месяца, анонс не стал неожиданностью.

Как и предполагалось, новенький Google Chromecast with Google TV (HD) станет более доступной альтернативой 50-долларовому Chromecast with Google TV 2020 с поддержкой 4K, вышедшей в 2020 году. Его цена в США (без учета налогов) составляет $30 — даже дешевле оригинального Chromecast ($35), который вышел десять лет назад и сразу стал настоящим хитом.

Новый «народный» Chromecast унаследовал дизайн модели 2020 года и даже сохранил пульт дистанционного управления с голосовым поиском. Однако пришлось пожертвовать поддержкой Ultra HD и Dolby Atmos. Кроме того, как следует из названия, его возможности поточной передачи ограничены разрешением 1080p HDR со скоростью до 60 кадров в секунду.

В то же время миниатюрный медиаплеер в знакомом формфакторе открывает двери в мир возможностей платформы Google TV, обеспечивающей доступ к более чем 10 000 приложениям, включая самые большие стриминги Netflix, HBO Max, Prime Video и Disney+. Сейчас многие предпочитают интерфейс Google TV соперническим Fire TV, Roku OS и даже Apple tvOS.

Подобно похожим медиаплеерам Amazon и Roku, максимально выдающим картинку 1080p, Chromecast HD — бюджетный вариант для тех, кто не перешел на 4K или ищут решения Smart TV для более дешевого дополнительного телевизора дома.

Chromecast HD доступен только в одном цвете — белом, тогда как модель с 4K есть в белом, синем и оранжевом цветах. Новинка уже поступила в продажу — купить ее можно в онлайн-магазине Google, а также на заокеанских площадках партнеров (Best Buy, Target, Amazon и другие).

Экспертов немного смущает несколько моментов — 8 ГБ встроенной памяти, особенно с учетом заметно возросших требований Android 13, а также менее мощный чип и меньший объем оперативной памяти по сравнению с Chromecast 4K. Преимуществом Chromecast HD является то, что он поддерживает декодирование AV1, которого нет у более дорогого Chromecast 4K. Кроме того, Google обещает, что благодаря оптимизациям и новой схеме разметки памяти обновления будут устанавливаться плавно и никаких заметных фризов не будет. Собственно, новый Chromecast HD из коробки будет работать на Android 12, тогда как модель Chromecast 4K до сих пор остается на Android 10, хотя Google обещает ее владельцам обновление «в ближайшее время».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.