Google в Украине сократил доход почти на четверть

Доход ООО "Гугл" в прошлом году составил 1,87 млрд грн
В 2025 году глобальный Google продолжил расти, но его украинское юридическое лицо показало обратную динамику. Доход ООО «Гугл» в прошлом году составил 1,87 млрд грн, что примерно на четверть меньше, чем в 2024 году
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.
По данным финансовой отчетности ООО «Гугл», получило доход в размере 1,87 млрд грн, что на примерно 24% меньше, чем в 2024 году (2,47 млрд грн). При этом чистая прибыль компании составила 1,65 млрд грн в прошлом году. За год он сократился на 560 млн. (2,21 в 2024 году).
ГодДоход, млрд грнЧистая прибыль, млрд грн
20221,370,91
20232,351,73
20242,472,21
20251,871,65
Это выглядит как резкий спад, но данные рекламного рынка показывают другую картину. Падение дохода ООО «Гугл» в 2025 году вряд ли связано с состоянием рынка — рекламный сектор в Украине рос. По данным исследования Всеукраинской рекламной коалиции, объем интернет-рекламы в 2025 году увеличился до 19,4 млрд грн (+13%), тогда как сегмент поисковой рекламы — ключевой для Google — вырос до 24,3 млрд грн (+20%).
В целом рекламно-коммуникационный рынок прибавил 12% в год, а в 2026 году ожидается дальнейший рост еще на 13%.
На этом фоне снижение выручки скорее может свидетельствовать об изменении структуры учета: часть рекламных бюджетов, вероятно, перестала проходить через украинское юрлицо, хотя сам объем бизнеса оставался стабильным или рос.
В 2025 финансовом году компания Alphabet (материнская компания Google) продемонстрировала рекордные финансовые показатели:
  • чистая прибыль: $132,17 млрд;
  • общий доход (выручка): $402,84 млрд;
  • операционная прибыль: $129,04 млрд.

Справка Finance.ua:

  • в 2025 году поступления в государственный бюджет от так называемого «налога на Google» превысили 14,4 млрд грн. Речь идет о налоге на электронные услуги, предоставляемые нерезидентами физическим лицам на территории Украины.
