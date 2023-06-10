Google просит пользователей обновить свои Chrome из-за серьезной ошибки — Finance.ua

Google просит пользователей обновить свои Chrome из-за серьезной ошибки 10.06.2023, 01:37 — Фондовый рынок

Команда Google выпустила экстренный патч для настольной версии Chrome, устраняющий опасную и уже используемую хакерами уязвимость. И рекомендует установить его как можно быстрее, не дожидаясь автоматического апдейта.

По данным экспертов Bleeping Computer, опасность уязвимости CVE-2023−3079 оценена как высокая. Уточняется, что она позволяет удаленно получить доступ к чужому компьютеру через специально созданную HTML-страницу. Google не раскрывает технические детали, чтобы свести к минимуму риски.

Отмечается, что это уже третья схожая уязвимость, обнаруженная и исправленная Google с начала 2023 года, и вторая, связанная с движком Chrome JavaScript V8.

Обновление Chrome 114.0.5735.106 распространится на всех пользователей в течение нескольких недель. Однако в компании рекомендуют не ждать автоматического апдейта и в любое удобное время обновиться вручную. Для этого нужно зайти в меню Chrome, открыть там «Справку» и перейти в раздел «О браузере Chrome».

В то же время, пользователям Edge, Brave и других браузеров, работающих на движке Chromium, также рекомендуют проверить обновление программы.

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УНІАН По материалам:

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