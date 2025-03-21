Google представил новый бюджетный смартфон почти за $500 — Finance.ua
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Google представил новый бюджетный смартфон почти за $500

Технологии&Авто
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Google представил новый бюджетный смартфон почти за $500
Google представил новый бюджетный смартфон почти за $500
Американская компания Google официально представила новый смартфон Pixel 9a, который считается наиболее доступным из серии Pixel 9.
Об этом сообщает GSM Arena.
Его стоимость составляет 499 долларов. Само устройство станет доступно уже в апреле.
Google представил новый бюджетный смартфон почти за $500
Отмечается, что Pixel 9a имеет 16-сантиметровый POLED-дисплей с разрешением 2424×1080 точек и частотой обновления экрана до 120 Гц. На дисплее также оптический сканер отпечатков пальцев.
Pixel 9a работает на новом чипе Google Tensor G4 с защитным сопроцессором Titan M2.
Устройство будет поставляться с 8 ГБ операционной памяти в стандартной комплектации и на выбор 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.
Google представил новый бюджетный смартфон почти за $500
Старую 64-мегапиксельную камеру на Pixel 7a и 8a заменили 48-мегапиксельной камерой f1.7 с Quad PD Dual Pixel AF и оптической стабилизацией изображения (OIS).
Он способен записывать видео в 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.
Pixel 9a обладает большим литий-ионным аккумулятором емкостью 5 100 миллиампер в час с заявленным временем автономной работы более 30 часов.
Бюджетный смартфон будет поставляться в четырех цветах: обсидиан, фарфор, ирис и пион. Однако не все цвета будут доступны в каждом регионе.
По материалам:
Укрінформ
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