Google Meet изменил правила записи встреч

Google Meet обновляет настройки видео встреч.
Как сообщает Android Police, с апреля организаторам придется вручную ограничивать их загрузку.
В настоящее время в Google Meet по умолчанию запрещена загрузка или копирование записей встреч для участников. То есть, администраторам не нужно дополнительно настраивать ограничения — они уже включены. Впрочем, с 30 апреля правила обновляются.

Автоматическая загрузка

В ближайшие недели записи в Google Meet станут доступными для загрузки автоматически для всех и, чтобы деактивировать это разрешение, администратору встречи придется зайти в настройки.
Важно: это касается только новых записей, старые останутся без изменений.
Как подключить новую функцию

В консоли администратора достаточно будет снять флажок с опции «Разрешить пользователям загружать и копировать записи встреч». Однако следует знать, что после этого вдобавок будет ограничено использование инструмента Ask Gemini для других участников.
В официальной документации Google отмечается, что обновление начнет действовать с 30 апреля 2026 года. Внедрение будет постепенным и займет около двух недель.
Новые правила записи встреч в Google Meet распространяются только для пользователей тарифов:
  • Business: Business Plus и Business Standard;
  • Enterprise: Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard и Enterprise Starter;
  • Education: Education Plus, Teaching, Learning Upgrade.
По материалам:
mezha.media
Google
