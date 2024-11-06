Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции — Finance.ua
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Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции

Технологии&Авто
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Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции
Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции
Google представила новые функции в Google Maps, которые упростят процесс вождения в городе.
Об этом сообщает The Verge.

Что произошло

Google объявила о новых функциях в Google Maps, которые сделают вождение в городе более легким и комфортным.
Пользователи смогут видеть, в какой полосе следует ехать для следующего поворота. Кроме того, в Google Maps отображаются пешеходные переходы, дорожные знаки и ограничения на полосы. Новое обновление также включает информацию о погодных условиях, которые могут повлиять на управление автомобилем, такие как туман, снег и затопление.
Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции
Обновление станет доступным сперва пользователям Android и iOS.
Напомним, ранее Google Maps получил две новые функции — спидометр и ограничение скорости для iPhone и CarPlay. Интересно, что эти же функции добавили на Android более чем через пять лет назад.
По материалам:
Mind
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