Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Google Maps теперь будет показывать, в какой полосе нужно ехать — новые функции

Google представила новые функции в Google Maps, которые упростят процесс вождения в городе.

Об этом сообщает The Verge

Что произошло

Google объявила о новых функциях в Google Maps, которые сделают вождение в городе более легким и комфортным.

Пользователи смогут видеть, в какой полосе следует ехать для следующего поворота. Кроме того, в Google Maps отображаются пешеходные переходы, дорожные знаки и ограничения на полосы. Новое обновление также включает информацию о погодных условиях, которые могут повлиять на управление автомобилем, такие как туман, снег и затопление.

Обновление станет доступным сперва пользователям Android и iOS.

Напомним, ранее Google Maps получил две новые функции — спидометр и ограничение скорости для iPhone и CarPlay. Интересно, что эти же функции добавили на Android более чем через пять лет назад.

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