Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome — Finance.ua
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Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome

Технологии&Авто
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Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome
Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome
Google Chrome добавляет искусственный интеллект в «Улучшенную защиту» от опасных вебсайтов, загрузок и расширений.
Об этом пишет BleepingComputer.
Google сообщает, что обновление обеспечит более тщательное сканирование для обнаружения подозрительных загрузок на пользовательском устройстве. Кроме того, компания предупреждает, что функция «Улучшенная защита» будет собирать данные о посещаемых сайтах.
Google не уточняет, как именно будет работать ИИ в браузере, но он может собирать данные об опасных сайтах, обнаруживать общие паттерны и предупреждать пользователей о потенциальной опасности на ранее не признанных сайтах.
Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome
Усиленная защита с ИИ по умолчанию выключена в браузере, но ее можно активировать, перейдя в «Настройки» — «Конфиденциальность и Безопасность» — «Безопасность».
Традиционно для Google обновление будет внедряться постепенно и станет доступным для всех пользователей в течение нескольких недель.
По материалам:
mezha.media
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