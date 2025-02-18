Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome — Finance.ua

Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Google добавляет ИИ в режим «Улучшенной защиты» в Chrome

Google Chrome добавляет искусственный интеллект в «Улучшенную защиту» от опасных вебсайтов, загрузок и расширений.

Об этом пишет BleepingComputer.

Google сообщает, что обновление обеспечит более тщательное сканирование для обнаружения подозрительных загрузок на пользовательском устройстве. Кроме того, компания предупреждает, что функция «Улучшенная защита» будет собирать данные о посещаемых сайтах.

Google не уточняет, как именно будет работать ИИ в браузере, но он может собирать данные об опасных сайтах, обнаруживать общие паттерны и предупреждать пользователей о потенциальной опасности на ранее не признанных сайтах.

Усиленная защита с ИИ по умолчанию выключена в браузере, но ее можно активировать, перейдя в «Настройки» — «Конфиденциальность и Безопасность» — «Безопасность».

Традиционно для Google обновление будет внедряться постепенно и станет доступным для всех пользователей в течение нескольких недель.

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