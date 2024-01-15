Google Cloud запустит новые ИИ-продукты для ритейла — Finance.ua

Google Cloud запустит новые ИИ-продукты для ритейла Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Google Cloud запустит новые ИИ-продукты для ритейла

Google Cloud планирует до конца марта 2024 запустить новые продукты с искусственным интеллектом для ритейла.

Об этом компания заявила на конференции Национальной ассоциации ритейлеров США, сообщает TechCrunch.

Новые сервисы Google Cloud должны помочь розничным торговцам персонализировать опыт онлайн-покупок и оптимизировать деятельность бэк-офиса. Среди новинок — Conversational Commerce Solution, позволяющий ритейлерам добавлять сервисы на основе генеративного ИИ на сайты и в мобильные приложения — что-то вроде ChatGPT для отдельного бренда. Чатботы смогут общаться с покупателями на естественном языке и предлагать товары на основе индивидуальных предпочтений каждого потребителя.

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«Сложные» языковые модели типа Google PaLM 2 обеспечивают работу роботов, помогают точно настроить их на своих данных ритейлера, типа каталогов и сайтов.

Conversational Commerce Solution вошел в пакет Google Cloud Catalog and Content Enrichment, уже использующий генеративные модели ИИ, в частности PaLM и Imagen, для автоматического создания описаний продукта, метаданных, предложений по категоризации и другого только по одной фотографии продукта.

Новый набор инструментов позволяет ритейлерам создавать новые изображения из имеющихся продуктов или использовать описания продуктов в качестве основы для фото продуктов, сгенерированных искусственным интеллектом.

Speka По материалам:

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