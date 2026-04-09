0 800 307 555
ру
Google Chrome получил вертикальные вкладки и обновленный режим чтения

Технологии&Авто
28
Вертикальные вкладки позволяют переместить список открытых страниц в боковую панель
Google начала развертывать обновление для Chrome с поддержкой вертикальных вкладок и улучшенным режимом чтения.
Вертикальные вкладки позволяют переместить список открытых страниц в боковую панель. Функцию можно включить в контекстном меню браузера. В таком режиме отображаются полные названия вкладок, что упрощает навигацию при большом количестве открытых страниц.
Интерфейс также адаптируется под новый формат — адресная строка переносится в верхнюю часть, а вкладки отображаются списком. Боковую панель можно сузить до иконок сайтов. Такой формат позволяет одновременно видеть больше вкладок и лучше ориентироваться между ними, особенно при работе с большим количеством страниц.
В частности, Arc построен вокруг боковой панели с вкладками в качестве основного элемента интерфейса. Вертикальные вкладки также доступны в Edge, Vivaldi, Brave и Firefox (через расширение).
При этом компания обновила режим чтения. Он получил полноэкранный интерфейс и убирает излишние элементы страницы, оставляя текстовый контент. Функцию можно включить в меню страницы.
Обе функции постепенно развертываются в Chrome.
По материалам:
mezha.media
GoogleGoogle Chrome
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems