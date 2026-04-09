Google Chrome получил вертикальные вкладки и обновленный режим чтения
Google начала развертывать обновление для Chrome с поддержкой вертикальных вкладок и улучшенным режимом чтения.
Introducing a top-to-bottom update for your tabs…literally. Vertical tabs are coming to Chrome! 🚦— Chrome (@googlechrome) April 7, 2026
And there is more: A full-page view free from distraction with a new immersive reading mode. pic.twitter.com/axBqBNlnbW
Вертикальные вкладки позволяют переместить список открытых страниц в боковую панель. Функцию можно включить в контекстном меню браузера. В таком режиме отображаются полные названия вкладок, что упрощает навигацию при большом количестве открытых страниц.
Интерфейс также адаптируется под новый формат — адресная строка переносится в верхнюю часть, а вкладки отображаются списком. Боковую панель можно сузить до иконок сайтов. Такой формат позволяет одновременно видеть больше вкладок и лучше ориентироваться между ними, особенно при работе с большим количеством страниц.
Подобный подход уже используется в других браузерах
В частности, Arc построен вокруг боковой панели с вкладками в качестве основного элемента интерфейса. Вертикальные вкладки также доступны в Edge, Vivaldi, Brave и Firefox (через расширение).
При этом компания обновила режим чтения. Он получил полноэкранный интерфейс и убирает излишние элементы страницы, оставляя текстовый контент. Функцию можно включить в меню страницы.
Обе функции постепенно развертываются в Chrome.
Поделиться новостью
Google Chrome получил вертикальные вкладки и обновленный режим чтения
