Гонтарева советует отказаться от завышенных запросов на финансирование восстановления и оценивает привлечение средств в $150 млрд — Finance.ua

Гонтарева советует отказаться от завышенных запросов на финансирование восстановления и оценивает привлечение средств в $150 млрд Сегодня 16:13 — Валюта

Привлечение $750 млрд на План восстановления Украины — это нереальная, контрпродуктивная задача, следует определять более реалистичные цели и коммуницировать этот план как программу развития Украины, а не программу привлечения средств у доноров.

Так считает экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Когда мы пишем $750 млрд, мы пугаем всех наших будущих доноров, и еще мы даем такие надежды украинскому народу, что мы можем привлечь эти $750 млрд... Такая задача нереальна», — сказала она на онлайн-конференции Forbes «Строим вместе» в конце прошлой недели.

По мнению Гонтаревой, Украина, возможно, могла бы привлечь $150 млрд с учетом $300 млрд замороженных средств россии.

Рассказывая о представленном плане, экс-глава Нацбанка раскритиковала ряд пунктов, в том числе выделение на макрофинансовую стабильность в $80 млрд.

Мы планируем эту войну на пять лет вперед или как? Если мы остановим войну, у нас есть инструменты, чтобы создать макрофинстабильность в стране: Минфин, Нацбанк, — считает экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

В то же время она выразила обеспокоенность, что Нацбанк и Минфин сегодня никак не найдут общего языка, поскольку без этого трудно строить макрофинансовую стабильность.

Экс-глава НБУ также призвала более активно привлекать к разработке Плана восстановления бизнес. По ее словам, сегодня внешнее финансирование для украинского бизнеса крайне ограничено: с ним работают только такие международные финансовые организации, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестбанк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка (IFC), немецкий KfW.

«Более того, на нашей конференции в Лондонской школе экономики (в конце мая) ЕБРР уже сказал, что их программа $1 млрд, и туда они распределили НАК („Нафтогаз Украины“) $300 млн, (государственные) „Укрзализныця“ и „Укрэнерго“ и две маленькие программы на МСП через два банка. Мы хотим создать инструменты, а они говорят, что у нас уже нет денег», — описала ситуацию Гонтарева.

Она призвала активнее сотрудничать с МФО для утверждения ими новых нетипичных программ, например компенсации кредитных ставок кредитной «5-7-9%», по поводу которой у Минфина возникли проблемы, распределения рисков, военного страхования.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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