Гонконг выделил $50 млн на ускорение развития местной Web3-экосистемы — Finance.ua

Гонконг выделил $50 млн на ускорение развития местной Web3-экосистемы Сегодня 03:01 — Криптовалюта

Гонконг выделил $50 млн на ускорение развития местной Web3-экосистемы

Глава Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) Кристофер Хуэй сообщил , что власти региона выделили 50 млн долларов на ускорение развития Web 3.0-экосистемы.

По словам чиновника, средства будут направлены в частности на организацию крупных международных мероприятий в этой сфере, а также на проведение семинаров для молодежи.

Кристофер считает, что «Гонконг имеет все шансы стать ведущим Web 3.0-центром в Азии и за ее пределами, отметив, что правительство придает большое значение виртуальным активам и Web 3.0».

Глава ведомства рассказал, что власти Гонконга стремятся предоставлять комплексную систему поддержки предприятиям. По словам политика, в Гонконге насчитывается более 800 финтех-компаний, предлагающих разные виды инновационных услуг для населения и бизнес-сектора.

Глава бюро также подтвердил планы Гонконга по созданию режима лицензирования для поставщиков виртуальных активов в июне 2023 года. Он предположил, что это также будет способствовать притоку криптофирм в город.

Кроме того, он рассказал, что Валютное управление Гонконга (HKMA) работает над режимом регулирования стейблокинов с целью его внедрения в 2024 году.

Известно, что власти Гонконга сотрудничают с материковым Китаем в тестировании трансграничных платежей в цифровой нацвалюте, работают с рядом центральных банков над проектом цифрового валютного моста, а также изучают вопросы, связанные с возможной эмиссией цифрового гонконгского доллара, рассказал глава FSTB.

cryptomisto По материалам:

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