Голосование завершено. Когда станут известны победители FinAwards2024 — Finance.ua

Голосование завершено. Когда станут известны победители FinAwards2024 Сегодня 12:28

Голосование завершено. Когда станут известны победители FinAwards2024

Чуть больше недели осталось до объявления победителей премии FinAwards 2024. Имена безоговорочных лидеров финансового рынка Украины станут известны уже 29 марта.

Голосование на сайте премии завершено. В этом году участие в нем приняло рекордное количество пользователей — 53 756. В целом голоса распределились между номинациями так:

Банки — 18 157 голосов

МФО — 18 915 голосов

Страховые — 5 166 голосов

Другие номинации — 11 518 голосов

Организаторы и все финалисты благодарны за каждый голос, ведь это весомый вклад в то, чтобы сформировать тренды украинского финрынка, поддержав лидеров и инноваторов отрасли.

Следующий этап — тщательный подсчет голосов. Именно после этого будут определены имена победителей премии среди претендентов.

Особая благодарность также и уважаемому жюри, внесшему важный вклад в определении победителей. Все 26 членов жюри — безоговорочные эксперты в финансовой сфере, специалисты по инвестициям и МФО. Среди них представители банков, финкомпаний, правительства и другие.

🏆 Завершающим этапом станет церемония награждения победителей FinAwards 2024. Лидеры рынка соберутся на одной локации, так что для гостей мероприятия это станет уникальной возможностью не только познакомиться лично с потенциальными партнерами или клиентами, но и принять участие в праздновании успехов FinTech и инвестиционных сфер.

Приятным бонусом станет развлекательная программа, в центре которой окажется музыкальная группа Kozak System.

Приобрести билеты можно на сайте премии, приобщившись таким образом к благотворительности. Ведь 500 грн с каждого билета будут переданы в благотворительный фонд Tabletochki. приобщившись таким образом к благотворительности. Ведь 500 грн с каждого билета будут переданы в благотворительный фонд Tabletochki.

Организаторами премии FinAwards являются сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. С ее проведением помогали партнеры, среди которых стабильный и инновационный крупнейший банк Украины «ПриватБанк», эффективный и надежный частный банк ПУМБ , а также компания, разрабатывающая финтех-решения для локальных и международных игроков, Pay Forse.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.