Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию — Finance.ua
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Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию

Финтех и Карты
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Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию
Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs планирует инвестировать миллионы долларов в покупку криптовалютных компаний, поскольку недавнее крушение FTX повлияло на снижение их стоимости.
Об этом в интервью агентству Reuters заявил Мэтью Макдермотт, исполнительный директор банка.
По словам Макдермотта, фирма уже проводит комплексную проверку некоторых криптовалютных компаний.
По мнению исполнительного директора компании, крупные банки видят возможности в криптпространстве, поскольку крушение FTX осветило необходимость усиления регулирования в отрасли.
Кризис ликвидации FTX и сага о банкротстве перевернули криптовалютное пространство с ног на голову с начала ноября. Крах FTX продолжает иметь эффект домино, затрагивая компании, ориентированные на криптовалюты, в определенной степени связанные с биржей.

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По материалам:
cryptomisto
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