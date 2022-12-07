Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию — Finance.ua

Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию Сегодня 03:40 — Финтех и Карты

Goldman Sachs собирается инвестировать миллионы долларов в криптоиндустрию

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs планирует инвестировать миллионы долларов в покупку криптовалютных компаний, поскольку недавнее крушение FTX повлияло на снижение их стоимости.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил Мэтью Макдермотт, исполнительный директор банка.

По словам Макдермотта, фирма уже проводит комплексную проверку некоторых криптовалютных компаний.

По мнению исполнительного директора компании, крупные банки видят возможности в криптпространстве, поскольку крушение FTX осветило необходимость усиления регулирования в отрасли.

Кризис ликвидации FTX и сага о банкротстве перевернули криптовалютное пространство с ног на голову с начала ноября. Крах FTX продолжает иметь эффект домино, затрагивая компании, ориентированные на криптовалюты, в определенной степени связанные с биржей.

cryptomisto По материалам:

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