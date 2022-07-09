Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть в $140 за баррель этим летом — Finance.ua

Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть в $140 за баррель этим летом Сегодня 17:20 — Энергетика

Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть в $140 за баррель этим летом

Инвестиционная компания прогнозирует рост цены на нефть несмотря на недавнее падение.

Что происходит с ценами на нефть

После начала полномасштабной войны россии против Украины цены на нефть резко выросли — до более чем $125 за баррель в марте. Еще месяц назад баррель нефти стоил $120, однако недавно топливо начало резко дешеветь. 6 июля цены на нефть впервые с конца апреля опустились ниже 100 долларов за баррель. Эксперты объясняют это падением спроса, а также вероятной рецессией в экономике, которую, в частности, МВФ считает вероятной в 2023 году.

По состоянию на утро 9 июля цена на нефть несколько возросла. Баррель марки Brent стоит $107, а WTI — $104,8.

Почему Goldman Sachs прогнозирует рост цены

В своей аналитической записке компания утверждает, что еще до конца лета цена барреля марки Brent составит $140, а WTI $137. Это будет самая высокая цена в истории.

Goldman Sachs заявил, что обвал спроса на нефть маловероятен, даже на фоне возможной рецессии, поскольку рецессия якобы не является риском для сырьевых товаров.

Также инвесторы предполагают, что спрос на сырую нефть будет оставаться высоким, если Китай смягчит ограничения по COVID-19 и нарастит производство и экономическую активность.

«К сожалению, когда Китай начнет снова открываться, мы увидим повышение цен на энергоносители», — комментировала для CNBC Нэнси Тенглер, исполнительный директор инвестиционной компании Laffer Tengler.

Есть ли альтернативные взгляды

Издание New York Times — более осторожно в прогнозах. Они цитируют аналитиков, предвещающих удешевление нефти, если экономический спад в США продолжится. Но все соглашаются, что два основных фактора будут влиять на дальнейшую цену: серьезность рецессии и спрос на нефть в Китае.

Также по данным Bloomberg , США продолжают обсуждать с союзниками идею введения ограничений цены на российскую нефть — от 40 до 60 долларов за баррель. Цель — резко ограничить экспортные доходы россии, одновременно сохраняя доступ к российской нефти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.