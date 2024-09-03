ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн — нардеп Сегодня 10:33

В июле налоговики заблокировали 262 тыс. налоговых накладных на 4,5 млрд грн, что на 10% больше, чем в июне. 71% заблокированных накладных позже были разблокированы, что привело к излишним затратам времени и ресурсов бизнеса.

Налоговики только в июле заблокировали налоговых накладных на 4,5 млрд грн, что на 10% больше, чем в июне. Это привело к расходованию лишних времени, сил и ресурсов представителями бизнеса. В конечном счете предпринимателям разблокировали документы на почти 4 млрд грн. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет УНН.

«О блокировании НН/РК (налоговых накладных/расчетов корректировки. — Ред.). В июле 23 тыс. плательщиков (15% от тех, которые подавали НН/РК на регистрацию) было заблокировано 262 тыс. НН/РК на сумму НДС 4,5 млрд грн, при этом по сравнению с июнем увеличилось:

— количество плательщиков — на 8%;

— количество заблокированных НН/РК — на 10%,

— сумма НДС — на 3%", — сообщила Южанина в своем Telegram-канале.

По ее данным, 19 тысяч плательщиков подали копии документов для разблокирования 200 тысяч налоговых накладных (+31% по июнь) на сумму 3,9 млрд грн. Южанина уточнила, что 17 тысячам плательщиков по результатам решений комиссий ГНС были зарегистрированы остановленные ранее 170 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки (+13% к июню) на сумму 3 млрд грн.

Кроме того, по данным нардепа, после исключения плательщика из перечня рисковых в июле автоматически зарегистрировано остановленных 89 тыс. налоговых документов на сумму НДС 316 млн грн от 259 плательщиков. По решению суда в июле 577 плательщикам было зарегистрировано 4146 налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 615 млн грн.

УНН По материалам:

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