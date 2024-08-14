GMC представил свой самый компактный внедорожник — Finance.ua

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GMC представил свой самый компактный внедорожник

Технологии&Авто
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GMC представил свой самый компактный внедорожник
GMC представил свой самый компактный внедорожник
Дебютировало новое поколение внедорожника GMC Terrain, ставшее третьим в истории модели. Авто обновилось внешне и стало более технологичным внутри.
Terrain, построенный на базе Chevrolet Equinox, стал более стильным. От предшественника он отличается резкими линиями и крупными элементами. Внедорожник получил увеличенную решетку радиатора, новые фары, массивный бампер, придающий модели внешней агрессии. Версия Elevation получила контрастную крышу и 17-дюймовые колесные литые диски.
GMC представил свой самый компактный внедорожник
Изменения произошли и в салоне модели. В его оснащение включили 11-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему с 15-дюймовым сенсорным экраном. Также есть Google Assistant, HD HD Surround Vision, цифровое зеркало заднего вида, слот для беспроводной зарядки смартфона, WiFi, а также электропривод двери багажника AutoSense. Пакет ассистентов безопасности расширен и насчитывает более 15 функций.
GMC Terrain приводит в движение 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 175 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Мощность передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку на все четыре колеса. Позже появится вариант с передним приводом. Версия GMC Terrain Elevation выйдет на рынок в конце этого года, а комплектации AT4 и Denali появятся в начале 2025 года. Цены будут объявлены ближе к выходу на рынок.
Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите каско онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

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По материалам:
autocentre.ua
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