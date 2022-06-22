Глобальный сбой у Cloudflare ударил по биткоин-биржам — Finance.ua

Глобальный сбой у Cloudflare ударил по биткоин-биржам

Сегодня 11:42 — Финтех и Карты

21 июня провайдер сетевых услуг Cloudflare предупредил о глобальном сбое своих сервисов. Криптовалютные биржи испытали технические проблемы.

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На фоне сбоя у Cloudflare биржа FTX предупредила о затрудненном доступе большинства пользователей к ее сайту. Платформа переключила рынки в режим размещения позиций Post-Only.

Техдиректор Bitfinex Паоло Ардоино также подтвердил, что проблемы с интернет-сервисами затронули площадку, как и многие другие онлайн-платформы.

Coinbase сообщила о сложностях с подключением к сети розничной и институциональной торговых площадок.

«Это может привести к неудачным сделкам, задержке транзакций и непредвиденным сценариям на веб-странице и в мобильных приложениях» — предупредила биржа трейдеров.

Глава OKX Джей Хао написал пользователям, что невозможность посетить сайт биржи вероятно связана с проблемами Cloudflare.

«Похоже на глобальное отключение интернета, скоро все вернется на круги своя. Какая-либо Web3-альтернатива в будущем?» — добавил он.

Напомним, в октябре 2021 года произошел сбой с DNS-записями, из-за которого пострадали Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Amazon Web Services и многие другие.

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