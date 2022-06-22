Глобальный сбой у Cloudflare ударил по биткоин-биржам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глобальный сбой у Cloudflare ударил по биткоин-биржам

Сегодня 11:42Финтех и Карты
114
21 июня провайдер сетевых услуг Cloudflare предупредил о глобальном сбое своих сервисов. Криптовалютные биржи испытали технические проблемы.
Американская компания предоставляет услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
На фоне сбоя у Cloudflare биржа FTX предупредила о затрудненном доступе большинства пользователей к ее сайту. Платформа переключила рынки в режим размещения позиций Post-Only.
Техдиректор Bitfinex Паоло Ардоино также подтвердил, что проблемы с интернет-сервисами затронули площадку, как и многие другие онлайн-платформы.
Coinbase сообщила о сложностях с подключением к сети розничной и институциональной торговых площадок.
«Это может привести к неудачным сделкам, задержке транзакций и непредвиденным сценариям на веб-странице и в мобильных приложениях»
— предупредила биржа трейдеров.

Глава OKX Джей Хао написал пользователям, что невозможность посетить сайт биржи вероятно связана с проблемами Cloudflare.
«Похоже на глобальное отключение интернета, скоро все вернется на круги своя. Какая-либо Web3-альтернатива в будущем?»
— добавил он.

Напомним, в октябре 2021 года произошел сбой с DNS-записями, из-за которого пострадали Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Amazon Web Services и многие другие.
Чтобы инвестировать в криптовалюту рекомендуем воспользоваться платформой aStake, это сервис, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

Начать зарабатывать на стейкинге с aStake

По материалам: Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.