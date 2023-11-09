Главу села на Киевщине разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ — Finance.ua

Главу села на Киевщине разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ Сегодня 17:15

Глава одного из сел в Киевской области причастен к преступной схеме, связанной с закупкой формы для военных. Чиновнику грозит тюрьма.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что в конце 2022 года одна из громад Обуховского района провела тендер на приобретение снаряжения для добровольцев. Подрядчик должен был поставить зимнее военное снаряжение, что было сделано.

Но после проведения экспертизы установили, что форма не отвечает техническим условиям. Поставка одежды была с нарушением условий и сроков договора. Полиция отмечает, что сумма ущерба, причиненного государству, составляет 2,5 млн гривен. Это 73% от общей стоимости проведенного тендера.

Главе села объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Чиновнику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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