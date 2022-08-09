Главный офис банка «Земельный капитал» в Днепре выставлен на аукцион — Finance.ua
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Главный офис банка «Земельный капитал» в Днепре выставлен на аукцион

Фондовый рынок
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Главный офис банка «Земельный капитал» в Днепре выставлен на аукцион
Главный офис банка «Земельный капитал» в Днепре выставлен на аукцион
23 августа в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже помещения ликвидируемого головного офиса АО «КБ „Земельный капитал“».
Одним лотом на торги выставлено помещение в Центральном районе г.Днепра по адресу: просп. Пушкина, 15. Лот включает нежилые помещения на первом этаже жилого дома общей площадью 770,5 кв м, крыльцо общей площадью 11,7 кв м и основные средства.
Начальная цена реализации лота №G22N021176 — 14,4 млн грн.
Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке. Публичные паспорта активов доступны для просмотра здесь.
Торги пройдут по классической (английской) модели аукциона, предусматривающей повышение цены открыто и прозрачно. Следить за ходом торгов могут все желающие на сайте Prozorro.Продажи. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «КБ „Земельный капитал“».
По материалам:
Finance.ua
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