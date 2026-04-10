Главные причины, почему украинцы увольняются с работы (инфографика)

Зарплата — основная причина большинства увольнений

За последний год 35% опрошенных работодателей зафиксировали рост показателя текучести в своих командах. Еще у 51% компаний ситуация остается стабильно напряженной (без изменений), и только 14% респондентов сообщили об улучшении ситуации. Для большинства бизнесов удержание работников стало критически сложной задачей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Work.ua.

Анализ причин, по которым люди покидают работу, демонстрирует сочетание экономических и военных факторов:

заработная плата (31%) — главная причина большинства увольнений;

мобилизация (24%) — на этот фактор невозможно повлиять и компенсировать бенефитами. Компании, которые не могут обеспечить бронирование, оказываются в ситуации кадровой нестабильности. Особенно если в команде преобладают мужчины призывного возраста;

16% работодателей говорят, что работники уходят из-за выгорания;

опасность и война как причина фигурируют в 13% ответов;

релокация — в 9%.



Отсутствие гибкости (4%) и развития (2%) вместе получили всего 6% — значительно меньше, чем зарплата или мобилизация. Еще реже упоминают токсичное руководство (1%).

В то же время ответы в варианте «прочее» показывают, что увольнения часто имеют более сложную природу. Среди причин работодатели упоминают семейные обстоятельства, переезды, состояние здоровья, смену профессии, физическую нагрузку или желание найти более легкую работу.

Многие ответы касались отсутствия бронирования от мобилизации. Этот фактор бизнес называет одним из самых болезненных, ведь он оказывает прямое влияние на изменения в команде.

Также часть работодателей призналась, что вообще не проводит exit-опросов или не спрашивает работников о причинах увольнения, поэтому реальная картина может быть еще сложнее.

Как бизнес пытается сохранить команды

28% компаний объединяют несколько инструментов удержания — это самый распространенный ответ.

Еще 27% говорят, что наиболее эффективным способом удержания работников остается повышение зарплаты.

Несмотря на высокую текучесть кадров, 25% работодателей говорят, что у их компаний нет системной работы по удержанию работников.

6% респондентов делают ставку на гибкий формат работы, 7% - на обучение и развитие работников. Еще 4% назвали регулярную обратную связь с командой, а 3% - психологическую поддержку.

